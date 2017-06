Ubisoft hat sich für die in Kürze in Los Angeles stattfindende E3 2017 besondere Aktionen einfallen lassen. Die PC-Version von Tom Clancy's The Division, Steep und Trials Fusion können vom 9. Juni, 18 Uhr, bis zum 12. Juni, 21 Uhr, kostenlos gespielt werden. Voraussetzung ist lediglich ein (aktiver) Account bei Ubisofts Online-Service Uplay, wo ab sofort auch schon das Pre-Loading der drei genannten Titel möglich ist. Außerdem beginnt heute der "Crazy E3 Sale". Bis zum 18. Juni sind im Ubisoft Store Spiele wie For Honor, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und Watch Dogs um bis zu 75 Prozent reduziert.

Wie in jedem Jahr veranstaltet Ubisoft auch auf der E3 2017 wieder eine eigene Pressekonferenz. Los geht's am 12. Juni, um 22 Uhr, deutscher Zeit. Dort definitiv Thema sein werden Far Cry 5 und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, sehr wahrscheinlich auch Assassin's Creed: Origins und Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Wieder einmal nichts Neues wird es von Beyond Good & Evil 2 zu sehen und zu hören geben. Natürlich könnt ihr Ubisofts E3-Pressekonferenz wie auch alle sonstigen, bedeutenden Messe-Events per Livestream auf unseren Webseiten verfolgen.