Ubisoft: Keine DLCs mehr mit essentiellen Spielinhalten

Ubisofts Anne Blondel-Jouin (Vice President of Live Operations) hat sich gegenüber dem Branchenmagazin GameIndustry.biz zum umstrittenen Thema Monetarisierung von Computer- und Videospielen geäußert. Die Zeiten, in denen Spiele für einmalig 40, 50 oder 60 Euro über die Ladentheke gingen, sind bekanntlich längst vorbei. Insbesondere für Titel der "AAA"-Kategorie, in Ubisofts Fall wären das beispielsweise die Reihen Assassin's Creed und Watch Dogs, erscheinen inzwischen auch nach Release meist noch zahlreiche kleinere und größere Zusatzinhalte.

Was Ubisoft definitiv, so Blondel-Jouin wörtlich, "nicht mehr" machen wird, ist die Vervollständigung des Spielerlebnisses durch nachgeschobene DLCs. Damit einher geht natürlich das Eingeständnis, dass dies in der Vergangenheit durchaus schon der Fall war, essentielle Game-Inhalte möglicherweise sogar entfernt wurden. Der "Schlüssel" für eine faire (Post-Launch-)Monetarisierung seien DLCs, die noch etwas "on top" setzen würde. Als gelungenes Beispiel für diese neue Politik nennt Blondel-Jouin Rainbow Six: Siege. Der Taktik-Shooter erscheint häppchenweise in sogenannten Seasons.

