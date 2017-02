Ubisoft: In Zukunft mehr Live-Releases à la Rainbow Six: Siege

Ubisoft will in Zukunft vermehrt auf sogenannte Live-Releases setzen. Das hat der französische Publisher und Entwickler auf seiner gestrigen Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben. Mit diesem Begriff sind gewissermaßen häppchenweise Veröffentlichungen von Spielen gemeint. Wirklich überraschend kommt das nicht. Ubisoft feiert bei Rainbow Six: Siege große Erfolge mit der Live-Release-Politik. Der Taktik-Shooter ist bereits Ende 2015 erschienen und die Spielerzahlen sind aktuell höher denn je. Vor einigen Tagen startete Rainbow Six: Siege in die 2. Saison.

Welche Titel Ubisoft als Live-Releases auf den Markt bringen will, wurde noch nicht verraten. In erster Linie bietet sich diese Form der Veröffentlichung wohl bei Multiplayer-Spielen an, siehe wiederum Rainbow Six: Siege. Bei rein auf Solo-Spielspaß angelegten Ubisoft-Titeln wie dem gerade wieder verschobenen Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, oder auch dem bislang noch nicht einmal offiziell angekündigten Assassin's Creed 7 (kolportierter Untertitel: Empire), dürfte ein Live-Release hingegen sehr wahrscheinlich kein Thema sein.

Quelle: Ubisoft via Kotaku