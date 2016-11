Ubisoft startet seinen Black Friday Sale. Bis zum 29. November 2016 sind im Ubisoft-Shop zahlreiche Spiele-Highlights des Publishers im Preis gesenkt. Im Rahmen der Angebotstage gibt's beispielsweise die Assassin's Creed Syndicate Big Ben Collector's Case Edition ab 47,58 Euro - eine Ersparnis von 66 Prozent. Aufbaustrategie-Fans sollten einen Blick auf Anno 2205 werfen: Die Königsedition kostet derzeit 24,99 Euro und ist somit um 50 Prozent im Preis reduziert. Darüber hinaus winken Angebote für Tom Clancy's Rainbow Six Siege (ab 19,99 Euro), Die Siedler 6 Gold Edition (7,49 Euro), Tom Clancy's The Division Gold Edition (ab 39,99 Euro), Might and Magic Heroes 7 Collector's Edition (ab 49,99 Euro) und Far Cry Primal (ab 24,99 Euro).

Ferner lockt Ubisoft mit speziellen Aktionen im Black Friday Sale. Kauft ihr etwa die Watch Dogs 2 - The Return of Dedsec Collector's Case Edition für PS4 oder Xbox One, erhaltet ihr die Dedsec Edition für 1 Euro. Ein ähnliches Angebot winkt auch bei Might and Magic. Bei einem Kauf von Might and Magic Heroes 7 Full Pack bekommt ihr die Yvan Victorious Figurine für 1 Euro dazu. Um die Angebote wahrnehmen zu können, legt ihr beide Produkte in den Einkaufswagen - damit aktiviert ihr die Promotion. Die vollständige Übersicht mit allen aktuellen Angeboten im Black Friday Sale von Ubisoft findet ihr unter diesem Link. Auf unserer Ubisoft-Themenseite halten wir euch mit Meldungen des Publishers auf dem Laufenden.