Ubisoft: Finanzergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht

Nun hat auch Ubisoft die Finanzergebnisse für das vergangene erste Halbjahr (April bis September 2016) des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. In diesem Zeitraum konnte das französische Unternehmen einen Umsatz von 281,4 Millionen Euro generieren und liegt damit 35,7 Prozent über dem Ergebnis aus dem Vorjahr 2015. Insgesamt 202,6 Millionen Euro des Gesamtumsatzes stammen aus dem digitalen Verkauf. Zudem hat Ubisoft damit die erwarteten Ziele übertroffen. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr lag bei 37,7 Millionen Euro.

Darüber hinaus gab das Unternehmen einen Einblick in die Spielerzahlen verschiedener Spiele. So gehören zu den beliebtesten Titeln derzeit The Division, Rainbow Six Siege und The Crew, die alle jeweils zehn Millionen registrierte Spieler aufzuweisen haben. Das Open-World-Rennspiel The Crew wurde im Rahmen einer Aktion im vergangenen Monat kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Zahlen der monatlich aktiven Spieler ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 43,9 Prozent gestiegen.

Mit den kommenden Spielen im dritten Quartal (Oktober bis Dezember 2016) des aktuellen Geschäftsjahres erwartet der Publisher weitere große Umsätze. Dazu gehören Watch Dogs 2, Steep, Just Dance 2017, Eagle Flight sowie Erweiterungen für The Division, Rainbow Six Siege und The Crew. Im abschließenden Quartal werden mit For Honor, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe und Ghost Recon: Wildlands weitere Highlights von Ubisoft veröffentlicht. Zum kommenden Assassin's Creed-Ableger sagte ein Verantwortlicher, dass die Arbeiten gut vorangehen würde, man jedoch mit der Veröffentlichung warten will, bis das Spiel bereit sei. Auch über Nintendos neue Konsole Switch zeigte sich das Unternehmen begeistert und bezeichnete die Hardware als "echte Innovation".