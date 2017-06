Ubisofts E3-Pressekonferenz: Alle Infos & Trailer

Nach einem charmanten "Let the games begin!" von Ubisoft-Chef Yves Guillemot beginnt die Pressekonferenz des französischen Publishers mit einem Intro-Video der herrlich bekloppten Raving Rabbids, bevor er selbst die Bühne betritt. Daraufhin kündigt er eine Kooperation mit Nintendo an: Die Rabbids treffen auf Mario und Shigeru Miyamoto kommt unter Applaus auf die Bühne, um Mario + Rabbids: Kingdom Battle anzukündigen.



Nach ein paar Albernheiten mit Plastikwaffen und dem Austausch einiger Freundlichkeiten zwischen Guillemot und Big-Ns Mastermind wird angekündigt, dass Kingdom Battle nicht einfach nur ein weiterer Plattformer, sondern etwas ganz anderes sein wird. Es soll sowohl Action als auch strategische Elemente beinhalten. Sie bezeichnen es als Tactical Adventure. Die Rabbids sind ins Pilzkönigreich teleportiert worden und bringen die dortige Ordnung durcheinander. Mario führt die Rabbids dabei durch das Königreich, um mit ihnen zusammen Abenteuer zu bestehen. Das vorgestellte Gameplay-Video geht dabei genauer auf das rundenbasierte Kampfsystem ein. Erscheinen soll Mario + Rabbids: Kingdom Battle am 29. August 2017 exklusiv für Nintendo Switch.



Anschließend betritt Ashraf Ismail die Bühne, um über Assassin's Creed: Origins zu sprechen. Er erzählt, dass sie mit dem Ägypten-Setting der Meuchelmörder-Reihe zu neuem Glanz verhelfen wollen. Nun folgt ein neuer atmosphärischer Trailer zu Origins, zu dem wir euch unsere Vorschau mit Anspieleindrücken ans Herz legen. Dort schreibt Kollege Peter Bathge über die E3-Demo, welche anschließend auf der Ubi-PK beworben wird.



Noch während Ismail von der Bühne geht startet der Ankündigungstrailer zum Open-World-Rennspiel The Crew 2, in dem sowohl Stadt- als auch Offroad-Gebiete vorgestellt werden. Große Neuerung: Sogar Boot- und Flugzeugrennen werden spielbar sein! Stephane Beley, Creative Director des Spiels, spricht nun darüber, dass sie das Rennspiel-Genre nun noch weiter treiben wollen als jemals zuvor. Ein Trailer in In-Game-Engine folgt, zu dem Beley die verschiedenen Spielelemente erklärt. The Crew 2 soll Anfang 2018 erscheinen, Spieler können sich jetzt jedoch schon für die Open Beta registrieren.



Darauf folgt ein neuer Trailer zum oft verschobenen Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. Das Video enthält so viele Anspielungen auf Superheldenfilme und Szenen aus der Serie, dass Fans des Cartoons mit der Zunge schnalzen dürften. Viel Gameplay zeigt der Trailer zwar nicht, aber in unserer Hands-on-E3-Vorschau zum Titel, erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Rektakulären Zerreißprobe.



Nun startet ein Video mit Schauspieler Elijah Wood, der von einem ganz neuen Virtual-Reality-Erlebnis spricht, in dem sich der Spieler so fühlen soll, als sei er wirklich in einem Film. Transference ist der Name des Titel, der im Frühjahr 2018 erscheinen soll.



Yves Guillemot kehrt zurück auf die Bühne und kündigt eine Überraschung an. Es startet der Ankündigungstrailer zu einem neuen Piratenspiel von Ubisoft Singapur. Eine vollkommen neue IP ist also die Überraschung. Der Cinematic Trailer zeigt eine rasant inszenierte Seeschlacht, in der ein junger weiblicher Kapitän gegen mehrere feindliche Schiffe kämpft. Justin Farren, Creative Director von Ubisoft Singapur, kündigt den Titel unter dem Namen Skull & Bones an. Er sagt man könne sich mit anderen Piraten zusammenschließen, um mächtiger zu werden, aber auch seine Verbündeten betrügen. Es soll einen 5-gegen-5-PvP-Modus geben. Daraufhin wird eines dieser Gefechte in In-Game-Engine gezeigt, während ein Sprecher das taktische Gameplay erklärt.



Just Dance 2018 wird nun mit einer Tanzeinlage zu einem Jamiroquai-Song angekündigt. Wir unterbrechen die PK-Berichterstattung kurz, um selbst das Tanzbein zu schwingen. Anmerkung: Kollege Lohmüller, der für die News zur PK eingeteilt ist, tanzt wie ein junger Baryshnikov.

Nach dieser körperlichen Betätigung wird schließlich ein Mobile-Game zu South Park angekündigt. Es trägt den schönen Namen Phone Destroyer.

Es folgt ein Trailer zu einer Neuankündigung mit Sci-Fi-Setting im Cartoon-Look, welches offenbar wie Skylanders und Lego Worlds auf die Einbindung von Sammelfiguren setzt, die mit dem Gamepad verbunden werden und die dann im Spiel auftauchen. Starlink: Battle for Atlas ist der Titel und das Action-Spiel soll im Herbst 2018 für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erscheinen.

Rebecka Coutaz, Studio Director von Ubisoft Annecy betritt nun die Bühne und spricht über das erfolgreiche Jahr von Steep. Anschließend kündigt sie eine Erweiterung für das Trendsportspiel an. Im nun folgenden Trailer wird gezeigt, dass das Wintersport-Spektakel nun die offizielle Lizenz der olympischen Winterspiele hat. Die Erweiterung trägt den Titel Road to the Olympics.

Ein kurzer Teaser zu Far Cry 5 folgt nun. Bösewicht und Kultisten-Anführer Joseph Seeds steht hier singend vor seiner Gemeinde, Danach betritt Dan Hay, Executive Director des Titels, die Bühne. Er spricht über die Bedrohung in Hope County durch die Sekte von Joseph Seeds, und dass der held Hilfe brauchen wird, gegen diese Gegner zu bestehen. Ein neues Gameplay-Video startet nun. Dort wird gezeigt, wie der Protagonist mit seinen Helfern in ein besetztes Gebiet vordringt.



Nach so viel Action folgt ein Trailer zu einem neuen Spiel von Ubisoft Montpellier, in dem ein durchgeknallter Affe einen Schweine-Gangster in einem Sci-Fi-Setting übers Ohr haut und anschließend auf einem fliegenden Motorrad mit seiner Gehilfin flüchtet. (Ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Satz mal schreiben würde.) Am Charakterdesign konnte man es schon ein wenig erkennen, doch nun ist sicher: Der Titel ist kein anderer als das lang erwartete Beyond Good & Evil 2! Michel Ancel betritt nun die Bühne und ist sichtlich gerührt, endlich die Fortsetzung seines Meisterwerks nach jahrelanger Herumeierei richtig vorstellen zu dürfen. Für solche Momente lieben wir die E3.



Am Ende der Pressekonferenz betreten die Ubisoft-Entwickler vor Ort die Bühne und Yves Guillemot verabschiedet die versammelten Journalisten, die Zuschauer vor den Monitoren und müden Redakteure, die gleich auch noch eine Zusammenfassung zur Sony-PK schreiben werden.