Ubisoft: Aktionäre unterstützen Kurs der Unternehmensleitung

Ubisoft bleibt Herr im eigenen Haus. Der Unternehmensleitung ist es offenbar gelungen, die Aktionäre und Investoren vom aktuellen Kurs zu überzeugen. In einem nun veröffentlichten Statement zur Jahreshauptversammlung am gestrigen Abend heißt es: "Unsere Teilhaber haben gewaltiges Vertrauen in Ubisofts Strategie und Unternehmensführung zum Ausdruck gebracht. Wir werden weiter an unserer bisherigen Roadmap festhalten, die sich als erfolgreich erwiesen hat." Man zeigt sich bei Ubisoft überzeugt davon, dass dies dem Interesse aller diene.

Eine drohende feindliche Übernahme durch den Medienkonzern Vivendi wurde damit zumindest vorerst abgewendet. Wohl als zusätzliche Verteidigungsmaßnahme hat Ubisoft zwei neue -betont "unabhängige"- Mitglieder in den Aufsichtsrat wählen lassen. Es handelt sich um Frederique Dame und Florence Naviner. Beide sollen sich aufgrund ihrer bei internationalen Unternehmen gesammelten Erfahrungen perfekt in Ubisofts Kontrollgremium einfügen. Gleichzeitig verlässt Estelle Metayer den Aufsichtsrat und wird zukünftig nur noch beratend tätig sein.

Quelle: Ubisoft PM