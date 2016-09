Twitch: Chat spielt gegen Schachgroßmeister und gewinnt

In ihrem Bestreben, ihr neues Schachspiel "Pure Chess" zu bewerben, veranstalteten die Entwickler RipstoneGames kürzlich ein Twitch-Livestream-Event, in dem der Chat der populären Streamingplattform Twitch per Abstimmverfahren gegen den britischen Schachgroßmeister Simon Williams antreten durfte. Und die Werbeaktion ist ihnen wohl gelungen: Während der Profi die ersten beiden Runden souverän gewann, schaffte es der Chat in Runde 3 doch tatsächlich, den Meister in die Knie zu zwingen. "Das erste Spiel war intensiv", so Williams, der trotzdem den Sieg holte, sich dann eine Augenbinde anlegte und so sogar die zweite Runde gegen 500 Leute für sich beanspruchte. Gegen die 600 Leute in Runde 3 hatte dann allerdings selbst der Profi Probleme.

"Ich setze mich jetzt in eine Ecke und weine. Wo habt ihr diese Leute her?", so fragte er die Organisatoren des Streams. Ob diese Leute ihren Sieg allerdings vollständig über eigenes Vermögen geholt haben, ist unklar. Zwar darf ein geballtes Gedankenkollektiv von 600 Menschen nicht unterschätzt werden, diese 600 Personen saßen aber offensichtlich auch alle an Computern, auf denen wiederum möglicherweise Programme für das Errechnen optimaler Schachzüge liefen. Das Schummeln wäre zwar immer noch nicht ganz leicht - schließlich wurde über die Züge abgestimmt - doch in Betracht ziehen sollte man unlautere Methoden durchaus. Überzeugt euch selbst im vollständigen Stream, den ihr auf Twitch nachholen könnt.

via Rock Paper Shotgun