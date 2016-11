Twitch: Studie bestätigt geschlechtsabhängiges Chatverhalten

Chat-Inhalte auf der Streaming-Plattform Twitch sind laut der aktuellen Studie "Gendered Conversation in a Social Game-Streaming Platform" der Indiana University Bloomington (UIB) vom Geschlecht abhängig. Aus der Studie geht hervor, dass Zuschauer auf Kanälen berühmter weiblicher Streamer "gerne über Brüste sprechen" und unangebrachte Begriffe wie "boobs" häufig fallen. Kanäle mit lockeren Chatregeln scheinen solche Viewer besonders stark anzuziehen. Auf den Channels prominenter männlicher Streamer fallen hingegen die Worte "points", "winner", "rank" und "kills" immer wieder.

Die UIB-Analyse erfolgte bereits 2014, wurde allerdings erst in diesem Jahr veröffentlicht. Die Wissenschaftler werteten Chat-Verläufe mit über 70 Millionen Nachrichten aus und konzentrierten sich dabei sowohl auf die Zuschauer-Nachrichten berühmter als auch unbekannter männlicher und weiblicher Streamer. Die Forscher gingen auch der Frage nach, warum namenhafte weibliche Twitch-Streamer im Vergleich zu ihren unbekannteren Konkurrentinnen verhältnismäßig viele Kommentare über ihren Körper im Chat nachlesen können.

Das amerikanische Online-Magazin Kotaku war von dem Ergebnis nicht überrascht und stufte die Ausarbeitung in die "The water is wet"-Kategorie ein. Habt ihr mit diesem Resultat gerechnet? Besucht ihr auch hin und wieder Kanäle berühmter weiblicher Streamer? Nutzt die Kommentarbox unter dem Artikel und lasst die Community an eurer Meinung teilhaben! Hier geht es zur ausführlichen Studie der Indiana University Bloomington. Weitere Informationen zur Streaming-Plattform lest ihr auch auf unserer Themenseite zu Twitch.

Von Christian Alo

Autor