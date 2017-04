Swatting: Neuer Hirnlos-Trend sorgt für Großeinsatz in den USA

Das Internet hat uns viel Gutes beschert, doch Swatting gehört sicher nicht dazu. Der Begriff beschreibt einen Trend, bei dem anonyme Anrufer Twitch-Persönlichkeiten bei den Behörden als Terroristen oder Gefährder anprangern. Das Ziel ist es, die Streamer von einem Spezial-Kommando der Polizei festnehmen zu lassen. Die wissen natürlich von nichts und haben in den meisten Fällen zuvor wohl noch keiner Fliege etwas zuleide getan.

Paul Denion wird aus dem Flugzeug geführt

Neuestes Opfer des Hirnlos-Trends: Paul Denion, alias Ice_Poseidon. Der Streamer befand sich in einem Flugzeug von Los Angeles nach Phoenix und wurde von der Polizei vor dem Start aus dem Flugzeug geführt. Er sollte laut eines anonymen Anrufers eine Bombe bei sich tragen. Denion und seine Begleitung wurden laut eigenen Aussagen zwei Stunden von der Polizei verhört.



Es war nicht das erste Mal, dass Swatting zu einem Problem wurde, doch dass deshalb die Polizei ein Flugzeug sichert, ist ein Novum. Ice_Poseidon wird sich in Zukunft zumindest genauer überlegen, wie leichtfertig er seine privaten Daten preisgibt. Vor dem Flug streamte er Gate und Terminal-Nummer seiner Verbindung mit den Worten "Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, Euch das zu sagen. Aber was könnt Ihr schon tun?" Nun ist er schlauer und auf Twitch gesperrt. Die genauen Gründe sind unklar, doch möglicherweise ist seine unbekümmerte und wohl schlichtweg dumme Streaming-Aktion ausschlaggebend gewesen.

