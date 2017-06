Turrican - Orchestral Selections: Neue Kickstarter-Kampagne von Chris Hülsbeck gestartet

Komponist Chris Hülsbeck hat eine neue Kickstarter-Kampagne gestartet. Nachdem der Musiker im vergangenen Jahr bereits mit Turrican II - The Orchestral Album auf der Crowd-Funding-Plattform erfolgreich war, will er mit Unterstützung der Fans nun ein weiteres Album mit dem Titel Turrican - Orchestral Selections umsetzen. Darin sollen ausgesuchte Tracks aus den Soundtracks aller drei Turrican-Teile enthalten sein. Die Stücke werden von Hülsbeck für ein volles Orchester neu arrangiert und professionell aufgenommen.

Zusätzlich wird Chris Hülsbeck brandneue Stücke für dieses Album schreiben. Dazu soll sein klassisches Soundtool TFMX und original Amiga-Hardware zum Einsatz kommen. "Dieser 'faktische' Turrican 4 Soundtrack wird Hülsbecks ultimatives Dankeschön an die Fans und ein passendes Tribut an ein mögliches Turrican-Spiel", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Ziel der Kickstarter-Kampagne, die noch bis zum 18. Juni 2017 läuft, sind die Einnahme von 85.000 US-Dollar. Mehr als die Hälfte der anvisierten Summe sind von über 500 Unterstützern bereits zusammengetragen.

Die verschiedenen Unterstützer-Stufen der Kampagne enthalten unter anderem das Album als digitale, CD- oder Vinyl-Fassung. "Die Reaktionen auf den ursprünglichen Kickstarter für Turrican II - The Orchestral Album war so unglaublich, dass wir es einfach wieder machen mussten. Es gibt so viele bei Fans beliebte Tracks, die wir auf dem ersten Album noch nicht umgesetzt haben, so dass ich unser wunderbares Team und ein volles Orchester zurück ins Aufnahmestudio bringen wollte", erklärt Chris Hülsbeck die Motivation für das zweite Album. Die Fertigstellung des Projekts ist derzeit für Ende des Jahres geplant.