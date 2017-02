Turok 2: Seeds of Evil: Remaster-Version des Shooter-Klassikers erscheint mit neuem Spielmodus

Fans des Shooter-Klassikers Turok 2: Seeds of Evil dürfen sich nicht nur auf den Release der Remaster-Edition des Actionspiels freuen, sondern auch auf einen neuen Spielmodus.

Die Veröffentlichung des Spiels erfolgt am 16. März über Steam, GOG und den Humble Store. Die Remaster-Version enthält das bekannte Spiel plus 20 weitere Waffen und neue Bossgegner - darunter Cerebral Bore, der sich in euren Schädel bohrt, um das Gehirn zu vernichten. Ebenfalls mit dabei ist der zusätzliche Spielmodus "Last Turok Standing". In diesem Multiplayer-Gefecht kämpfen die Spieler darum, der letzte Überlebende auf dem Schlachtfeld zu sein.

Am eigentlichen Spiel hat sich nichts geändert. Nach wie vor seid ihr Turok, der Dinosaurierjäger und kämpft euch durch zahlreiche Levels voller Monster und Gefahren. Wie die Remaster-Version von Turok 2: Seeds of Evil aussieht, dann könnt ihr euch anhand eines neuen Gameplay-Trailers ansehen.

Quelle: Gamespot