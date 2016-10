Schon im August 2016 hatte Nightdive Studios angekündigt, die Shooter-Klassiker Turok: Dinosaur Hunter und Turok 2: Seeds of Evil neu aufzulegen und für moderne PCs fit zu machen. Im Fall des ersten Turok hat das auch geklappt: Die Remaster-Version erschien bereits im Dezember 2015 und bot unter anderem eine aufgehübschte Grafik, frei belegbare Tasten, eine bessere Steuerung und Achievements. Trotz des hohen Preises von 20 Euro und der wenigen Neuerungen kam die Neuauflage sehr gut bei den Spielern an.

Turok 2 hingegen lässt noch immer auf sich warten. Schlimmer noch: Auf den Remaster angesprochen, hüllten sich die Entwickler bislang regelrecht in Schweigen. Stattdessen schien sich Nightdive lieber mit seinen anderen Projekten zu beschäftigen, allen voran das aufwendige Remake von System Shock, das mit 1,35 Millionen US-Dollar auf Kickstarter unterstützt wurde und 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.

Das Remake von Turok 1 bot hübschere Optik und spielte sich dank einer besseren Steuerung deutlich flotter als das Original von 1997. Quelle: Night Dive Studios Nun hat sich Nightdive aber zumindest im Steam-Forum gemeldet und damit auf die immer lauter werdende Kritik der Spieler reagiert. In ihrem Forenbeitrag bestätigen die Entwickler, dass immer noch an der Neuauflage von Turok 2 gearbeitet wird. Vertragliche Verpflichtungen hätten es ihnen allerdings schwer gemacht, so transparent zu arbeiten, wie man es von einigen anderen Projekten der Firma gewohnt sei. Daher habe es bislang auch keine nennenswerten Updates zu Turok 2 gegeben.

Die Entwickler bestätigen außerdem, dass die Arbeiten an Turok 2 bereits kurz nach der Veröffentlichung des ersten Remasters begonnen haben. Auch Gründe für die lange Entwicklungszeit werden angesprochen: Turok 2 sei nicht nur ein bedeutend größeres Spiel mit mehr Gegnern, Levels und Waffen. Vor allem verfügt Turok 2 über einen Multiplayer-Modus (der erste Teil war ein reines Singleplayer-Spiel!), der es ebenfalls in die Neuauflage schaffen soll und der den Entwickler offensichtlich ordentlich Kopfzerbrechen bereitet. Einen Releasetermin oder wenigstens einen Zeitraum für die Veröffentlichung will Nightdive daher immer noch nicht nennen. Stattdessen folgen die Entwickler dem Motto "When it's done" - der Remaster von Turok 2 soll erst dann erscheinen, wenn er gut und fertig ist.

Testvideo: So war der Remaster des ersten Turok (Dezember 2015)

Wie gut war die Neuauflage des ersten Turok? Im Testvideo zeigen wir alle Neuerungen und erklären, warum Turok bei seinem Release 1997 zu den besten und schönsten Shootern überhaupt gehörte.



