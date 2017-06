Tropico 6: ​E3-Teaser, neuer Entwickler, Wahrzeichen - Infos

Tropico 6 erscheint 2018 für PC, PS4 und Xbox One sowie Mac-OS und Linux-Betriebssysteme. Dies teilt Hersteller Kalypso im Zuge der E3 2017 mit. Obendrein erweitert der Publisher den Ankündigungs-Teaser und lässt El Presidente zum Volk Tropicos sprechen. Erstmals erstrahlt die Inselwelt des tropischen Staates mit Hilfe der Unreal Engine 4. Auch der Entwickler ist neu: So entsteht Tropico 6 zum ersten Mal in Deutschland bei Limbic Entertainment in Langen. Das neue Diktatoren-Abenteuer liefert euch eine neue Welt über Inseln hinweg.

Hierfür gibt es erstmals Brücken und neue Transportwege. Daraus ergeben sich auch neue strategische Möglichkeiten für eure Spielweise in Tropico 6. Die Denkmäler und Weltwunder der Erde dürft ihr euch ebenfalls unter den Nagel reißen, um eure Insel zu verschönern. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr den erweiterten Teaser-Trailer zu Tropico 6. Auch die Wahlreden sind zurück, in denen El Presidente wieder jede Menge unlösbare Versprechen abgibt. Weitere Videos, brandaktuelle Infos und Meinungen findet ihr zusammengefasst auf unserer E3-Themenseite.