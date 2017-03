Troll and I: Koop-Adventure jetzt für PC und Konsolen erhältlich

Wie Publisher Maximum Games bekannt gibt, ist Troll and I jetzt für mehrere Plattformen erhältlich. Die PC-Version gibt's nur in digitaler Form, für PS4 und Xbox One ist das Action-Adventure zusätzlich auch als Box im Einzelhandel zu bekommen. Später im Jahr, Amazon nennt den 18. August als Termin, erscheint Troll and I dann auch noch für Nintendos neue Hybrid-Konsole Switch. Der Preis ist mit jeweils knapp 50 Euro für alle Versionen identisch. Allerdings wird bei Steam noch ein Launch-Rabatt in Höhe von immerhin 20 Prozent gewährt.

Troll and I spielt in der nordischen Wildnis. Eigentlicher Protagonist ist der Teenager Otto (das "I" im Titel). Auf der Flucht vor brutalen Jägern, die auf der Suche nach einem Fabelwesen sind, begegnet er genau diesen und freundet sich mit ihm an. In der Folge kann der Spieler dann auch die Rolle des Trolls übernehmen, was gravierende Gameplay-Änderungen mit sich bringt. Auch einen Koop-Modus (lokal im Splitscreen) wird geboten. Direkt im Anschluss könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Troll and I ansehen. Einige Screenshots gibt's in der Galerie darunter.