Transformers: Türkische Firma baut echten Autobot

Insbesondere durch Regisseur Michael Bay bekamen wir in den vergangenen Jahren regelmäßig unsere wohl verdiente Portion Transformers-Action auf der großen Leinwand - wer trotz stundenlanger Brachialreizüberflutung noch nicht genug von Autobots, Decepticons und Co. bekommen kann, der darf sich über den heutigen Videofund freuen: Dieser zeigt einen augenscheinlich zunächst handelsüblichen BMW, der sich auf einem Parkplatz plötzlich zu voller Größe aufrichtet. Offenbar ist es der türkischen Firma "Letrons" gelungen, ein täuschend echtes Transformers-Modell eigenhändig nachzubauen - inklusive der namensgebenden Transformationsfunktion. Schießen und durch die Gegend turnen wird das Teil vermutlich noch nicht können, mit einem beweglichen Kopf, sowie beweglichen Händen und Fingern und seiner schieren Größe sieht das in nur acht Monaten entwickelte, per Fernbedienung steuerbare Gefährt aber durchweg beeindruckend aus.



Mit Transformers: Ära des Untergangs kam im Jahr 2014 der bislang letzte Teil von Michael Bays supererfolgreicher Filmreihe in die Kinos, doch mit Transformers 5: The Last Knight steht für das Jahr 2017 bereits der nächste Teil in den Startlöchern. Wer sich dem Thema lieber interaktiv nähern möchte, kann dies etwa mit dem zuletzt im Jahr 2015 unter anderem für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienenen Transformers: Devastation tun. Für Informationen zum Spiel aus dem Hause Activision und Platinum Games besucht ihr einfach unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel.