Trackmania Turbo: Kostenloses VR-Update für PC und PS4 veröffentlicht

Ubisoft und Nadeo haben ihrem Funracer Trackmania Turbo heute ein kostenloses VR-Update mit 40 exklusiven Tracks spendiert. Unterstützt werden die beiden PC-Headsets HTC Vive und Oculus Rift sowie Playstation VR. Außerdem wurde eine VR-Demo für dieselben Plattformen veröffentlicht, falls ihr vor dem Kauf zunächst eure Magenstabilität auf den Prüfstand stellen wollt. Diese bietet vier Strecken in den Umgebungen Rollercoaster Lagoon und Canyon Grand Drift.

Trackmania Turbo ist seit März dieses Jahres für PC und Konsolen erhältlich. Die Grundversion bietet bereits über 200 Strecken in vier Umgebungen. Neben den beiden genannten sind das International Stadium und Valley Down & Dirt. Ebenfalls an Bord ist natürlich der serientypische Editor namens Trackbuilder, mit dessen Hilfe die Community nicht selten verrückte Eigenkreationen entwerfen kann. Weitere News, Infos und natürlich den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Trackmania Turbo. Ein neues Video zum VR-Update gibt's direkt im Anschluss.