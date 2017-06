03:02

Tour de France 2017: Gameplay-Trailer zur Radsport-Simulation

02.06.2017 um 13:50 Uhr Hier könnt ihr euch den ersten Gameplay-Trailer zu Tour de France 2017: Der offizielle Radsport-Manager von Focus Home Interactive ansehen. Der Pro Cycling Manager 2017, wie das Spiel im englischsprachigen Original heißt, erscheint bereits am 15. Juni, also während der der E3 2017 und etwa zwei Wochen vor dem wichtigsten Radsport-Event der Welt. Am selben Tag erscheint Tour de France 2017 zwar auch für PS4 und Xbox One. Allerdings handelt es sich bei der Konsolenfassung nicht um eine Wirtschaftssimulation, sondern um ein reines Rennspiel.

