Tour de France 2017: Rennspiel für Konsolen und Manager für PC erhältlich

Focus Home Interactive und Cyanide Studio (Styx: Shards of Darkness) hat die offiziellen Spiele zur Tour der France 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der Plural ist an dieser Stelle richtig. Während Konsoleros nämlich ein actionreiches Rennspiel erwartet, verwalten PC-User ein ganzes Radsportteam. Während der Launch-Trailer die Unterschiede nicht deutlich herausstellt, ist das bei den Gameplay-Trailern zu Tour de France 2017 und Tour de France 2017: Der offizielle Radsport-Manager (internationaler Titel: Pro Cycling Manager 2017) eher der Fall.

In Tour de France 2017 (PS4, Xbox One) versuchen die Spieler tatsächlich "nur" das Gelbe Trikot im wichtigsten Radsportrennen der Welt zu erringen. Einzelne Etappen können sogar in Echtzeit gefahren werden. Optional kann die Zeit aber natürlich um bis zum 16-fachen beschleunigt werden. In Tour de France 2017: Der offizielle Radsport-Manager (PC) wollen hingegen über 200 Wettbewerbe mit über 500 Etappen möglichst erfolgreich abgeschlossen werden, darunter natürlich auch die titelgebende Tour de France. Alle sonstigen News und Infos findet ihr zum offiziellen Radrennsportspiel findet auf unserer Themenseite zu Tour der France 2017.