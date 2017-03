Total War: Warhammer 2 - Wünsche der Redaktion

Es ist fast schon so sicher wie das Amen in der Kirche: Creative Assembly wird noch im Laufe des Tages den nächsten Teil der Total War-Reihe ankündigen. Wie die meisten Experten, gehen auch wir davon aus, dass es sich dabei um Total War: Warhammer 2 handelt - dafür spricht zum einen der Artwork auf der offiziellen Total War-Webseite und zudem die Tatsache, dass die Arbeiten an dem nächsten historischen Ableger laut Foreneinträgen erst vor wenigen Wochen angefangen haben. Das Bild auf der Webseite verrät unserer Meinung nach aber noch ein wenig mehr: Das Dschungel-Setting und der kaum erkennbare, mystische Turm deuten darauf hin, dass der zweite Teil uns in die" Neue Welt" der Tabletop-Vorlage verschlagen wird. Da Total War: Warhammer 1 samt seinen DLCs zudem fast alle wichtigen Völker wie die Zwerge, die Waldelfen oder zuletzt die Bretonen der "Alten Welt" an Bord hat, wird es auch höchste Zeit für einen Tapetenwechsel. Im Folgenden wollen wir euch die wichtigsten Wünsche und Befürchtungen der PC-Games- sowie Buffed-Redaktion zusammenfassen. Falls ihr eigene Ideen, Wünsche oder Befürchtungen zu Total War: Warhammer 2 habt, könnt ihr sie gerne im Kommentarbereich hinterlassen!

1. Neue Völker

Dank des neuen Settings (wenn es denn stimmt!) erwarten uns natürlich auch frische spielbare Völker aus dem Warhammer-Universum. Falls wir mit unserer Vermutung, sprich der "Neuen Welt" richtig liegen, dürften auf jeden Fall die beiden folgenden Fraktionen mit an Bord von Total War: Warhammer 2 sein:

Echsenmenschen

Für eingefleischte Warhammer-Fans spricht das Countdown-Bild eine eindeutige Sprache. Der dampfende Dschungel über den in weiter Ferne eine aztekisch angehauchte Pyramide thront sind klare Hinweise auf Lustria, das mystische Reich der Echsenmenschen. Die humanoiden Echsen sind ein uraltes Volk, das bereits vor den Elfen und Menschen existierte und als erste große Zivilisation die Warhammer-Welt nach ihren Vorstellungen umformte. Nach zahlreichen Dämoneninvasionen und dem Aufstieg der Elfen zogen sich die Echsenmenschen nach und nach auf den Dschungelkontinent zurück. Trotz zahlreicher Rückschläge verfügen die Echsenmenschen über eine gewaltige Streitmacht, die von riesigen Sauren und geheimnisvollen Slann angeführt wird.

Im Krieg sind die gepanzerten Echsenmenschen schier unbezwingbare Gegner. Sie können blind durch den gefährlichen Dschungel navigieren, während andere Völker in der grünen Hölle hoffnungslos verloren sind. So lauern aggressive Saurus-Krieger und flinke Skins ihren Gegnern im Hinterhalt in jeder Tempelruine, hinter jedem Baum und in jedem Sumpf auf. Für Total War: Warhammer 2 können wir uns deshalb ganz gut eine spannende Armee vorstellen, die Guerilla-Taktiken bevorzugt und dem Gegner anschließend mit gewaltigen Dinosaurier-Bestien den Todesstoß versetzt.

Dunkelelfen

Vor vielen Jahrtausenden wurden die Druchii, wie die Dunkelelfen sich selbst nennen, nach einem blutigen Bürgerkrieg von dem magischen Inselreich Ulthuan verbannt und landeten im rauen Land namens Naggaroth. Die neue Heimat der Dunkelelfen liegt im Norden von Lustria und ist genauso unwirtlich und lebensfeindlich wie der ewige Dschungel. Schutz vor den tosenden Winterstürmen finden die Naggarothi in den sechs großen Festungen, die sie vor jedem Angreifer bis aufs Blut verteidigen.

Auch das Reich der Dunkelelfen wird von allen Seiten belagert. Von Norden her fallen jedes Jahr aufs Neue die Krieger des Chaos in das Reich der Druchii ein. Im Süden lauern die Echsenmenschen, die ihre Konkurrenten um die Ressourcen der Neuen Welt gerne aus dem Weg räumen würden, während im Osten die Hochelfen nach Rache dürsten.

Die Armee der Dunkelelfen ist eines der effizientesten der Warhammerwelt und ist über die Grenzen Naggaroths überall gefürchtet. Ihre größte Stärke sind die dunkle Zauberkunst, außergewöhnliche Kampfformationen und gewaltige Bestien wie Hydren, Harpyen und Schwarze Drachen, die die Bestienmeister in der Schlacht in die feindlichen Reihen treiben.



2. Die Neue Welt

Die Neue Welt ist im Vergleich zu der Alten Welt, die stark an Europa erinnert, nur spärlich besiedelt. Die wüsten Weiten Naggaroths und der dichte Dschungel Lustrias lassen den Entwicklern von Total War: Warhammer 2 viel Raum für kreative Ideen übrig. Dabei bietet sich vor allem der exotische Urwald förmlich für packende Szenarien an. Schließlich hausen die Echsenmenschen in keinen klassischen Siedlungen oder Burgen, die wir bisher aus Total War: Warhammer gewohnt waren, sondern in Pyramiden und labyrinthartigen Tempelanlagen. Das könnte bedeuten, dass wir es beim Nachfolger mit einer ganz neuen Art von Belagerungsschlachten zu tun bekommen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Dunkelelfen, die ihre Feinde von schwimmenden Städten aus, die als Schwarze Archen bekannt sind, heimsuchen. Eine Jagd nach einer Dunkelelfen-Festung, die sich nach jeder Runde auf der Kampagnenkarte in unterschiedliche Richtungen bewegt, könnte auf jeden Fall fesselnd sein!

3. Gameplay-Änderungen

Schon Total War: Warhammer 1 war eine gut durchdachte Evolution in Sachen Gameplay und unserer Meinung nach rein spielerisch das stärkste Spiel der langjährigen Reihe. So wurde der erste Teil im Vergleich zu den historischen Ablegern passend entschlackt - etwa in puncto Wirtschaft oder ebenso bei den Belagerungsschlachten. Dafür wurde viel mehr Fokus auf die einzelnen Einheiten und ihre Unterschiede, die Zusammenstellung der eigenen Armee sowie natürlich auf die gewaltigen Schlachten gelegt. Für Total War: Warhammer 2 wünschen wir uns eigentlich nicht viel mehr, als dass Creative Assembly an diesem Kurs festhält. So wäre es zum Beispiel wünschenswert, wenn die Unterschiede zwischen den spielbaren Fraktionen wieder ähnlich gravierend wären wie etwa zwischen den Vampiren und Zwergen, beziehungsweise den Bretonen und den Waldelfen. Ebenso würden wir uns freuen, wenn es durch die neuen Völker vollkommen neue Einheitentypen geben würde und zudem Helden mit komplett frischen Spezialeigenschaften. So oder so sind wir uns ziemlich sicher, dass Creative Assembly bei einem Total War: Warhammer 2 gameplaytechnisch nicht allzu viel falsch machen wird - dafür spricht der rege Austausch zwischen den Spielern und Entwickler im offiziellen Forum und natürlich auch der astreine Vorgänger.

Von Matti Sandqvist

Redakteur

Matti Sandqvist ist seit 2009 Redakteur bei Computec für die Zeitschriften PC Games, Play³, X³ und Games Aktuell. In seiner Freizeit beschäftigt er sich neben Strategiespielen und Online-Shootern mit Geschichtsbüchern, Romanen sowie Filmen.