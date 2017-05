Total War: Warhammer 2: ​Die Saurus Oldblood - Rücksichtlose Strategen und mächtige Krieger

Im kommenden Strategie-Epos Total War: Warhammer 2 spielen die Echsenmenschen eine wichtige Rolle. In einem neuen Video wird euch dieses Volk etwas näher vorgestellt.

Die geradezu genialen Strategen werden als Saurus Oldblood bezeichnet. Sie kommandieren die Soldaten mit Brutalität und Rücksichtslosigkeit, was ihnen meistens den Sieg einbringt. Zudem sind die Oldblood mächtige Krieger, denen man sich besser nicht in den Weg stellen sollte. Sie reiten auf einem riesigen Carnosaurus in die Schlacht und erzeugen so durch ihr Auftreten schon Angst unter ihren Feinden.

In einem neuen Video zum Strategiespiel werden euch die Saurus Oldblood näher vorgestellt und ihr seht auch in Spielgrafik, wie sie in die Schlacht reiten und welche Verheerung ein Carnosaurus unter den Gegnern anrichten kann.

Total War: Warhammer 2 erscheint dieses Jahr am 25. Dezember.