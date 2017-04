Total War: Warhammer 2: Historien-Fans reagieren negativ auf Ankündigung

Als am Freitag, den 31. März, das Strategiespiel Total War: Warhammer 2 angekündigt wurde, reagierten Spieler nicht nur positiv. Denn gerade die Fans, welche die historischen Teile der Serie mehr mögen, zeigten sich enttäuscht darüber, dass schon wieder ein Fantasy-Titel kommt.

Ihrem Unmut lassen die Spieler freien Lauf, indem sie den Trailer zu Total War: Warhammer 2 auf Youtube mit negativen Wertungen fluten. Dafür streichen sie allerdings auf Reddit jede Menge Häme ein, wo sie unter anderem als "Crybabies" bezeichnet werden. Dabei gibt es aber eigentlich gar keinen Grund, sich zu streiten.

Denn bei Creative Assembly arbeitet nicht nur ein Team an einem neuen Spiel. Das Entwicklerstudio besteht aus mehreren Teams. Eines davon kümmert sich um die von Anfang an als Trilogie geplante Warhammer-Reihe. Ein anderes Team sitzt derweil schon an einem neuen Historien-Teil. Dass Warhammer 2 nun vor dem Geschichts-Teil angekündigt wurde, liegt wahrscheinlich daran, dass vieles vom Vorgänger übernommen werden konnte, während das neue Historien-Spiel wohl eine komplette Neuentwicklung wird.

Zwar befindet sich dieses Spiel noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung, doch es wird sich definitiv um ein Strategiespiel mit einem historischen Hintergrund handeln. Denn für die Entwicklung engagierte Creative Assembly einen historischen Berater, der mit seinem Fachwissen für einen besonderes Tiefgang sorgen soll. Es dürfen sich also auch alle Fans der Historien-Teile von Total War auf ein neues Spiel freuen. Daher sind die Streitereien eigentlich überflüssig.

