Total War: Arena: Video-Tagebuch gibt Einblick in den Stand der Entwicklung

Wie sieht es mit dem kommenden Free2Play-Strategiespiel Total War: Arena aus? Wie ist der Stand des Spiels und woran arbeiten die Entwickler derzeit?

Das und mehr wird euch in einem neuen Video-Tagebuch verraten. In diesem erfahrt ihr beispielsweise, dass die Kooperation mit der Wargaming Alliance viele Probleme während der Entwicklung gelöst hat und viele neue Möglichkeiten eröffnete. Wargaming hilft bei der Entwicklung des Onlinespiels und steht aufgrund der großen Erfahrung in Sachen Onlinespielen bei allen Fragen zur Verfügung.

Zudem wurde das Spiel in den vergangenen Monaten verbessert, was die Kämpfe noch intensiver machen sollte. Außerdem wird am Service gearbeitet, sodass dieser auch reibungslos funktioniert. Viele der Features wie Stabilität und die Integration in die Wargaming-Plattform wurden ebenfalls umgesetzt. Daneben überarbeitete das Team die Benutzeroberfläche, wodurch beispielsweise die Minimap nun detaillierter ist. Generell schaute man sich das Spiel noch einmal an und nahm dort Verbesserungen vor, wo man noch nicht zufrieden war.

Laut Creative Assembly gibt es viel worauf sich Fans von Total War: Arena in der nächsten Zeit freuen dürfen.

Quelle: BluesNews