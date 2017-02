Torment: Tides of Numenera - Neuer Trailer mit Story-Details

11.02.2017 um 13:15 Uhr Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Torment: Tides of Numenera ansehen. Darin erfahren wir mehr zur Story des via Crowdfunding finanzierten Rollenspiels von Inxile Entertainment. Weitere Spielszenen gibt es hingegen nicht zu sehen. Torment: Tides of Numenera erscheint Ende Februar für PC, PS4 und Xbox One.

