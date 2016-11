Zauberei spielt im Rollenspiel Torment: Tides of Numenera natürlich eine Rolle, auch, wenn diese nicht unbedingt auf Magie begründet ist. Denn eine Milliarde Jahre in der Zukunft hat sich die Technologie so weit entwickelt, dass sie fast Magie gleich kommt.

Die Charakterklasse Nano entspricht einem Zauberer. Ein Nano ist in der Lage, die Realität so zu verändern, dass er sich diverse Vorteile über Personen verschaffen kann. Dazu nutzt er aber Technologie der uralten Hochkultur der Numenera. Wie man dies von anderen Rollenspielen kennt, ist der Nano als "Zauberer" nicht für den Nahkampf geeignet. Da er nur über wenige Verteidigungsfähigkeiten verfügt, sollte er einen respektvollen Abstand zu den Feinden einhalten.

Ein Nano ist in der Lage, die Gedanken seiner Gegner zu lesen und kann Kombos aus unterschiedlichen Fernkampfangriffen bilden. Zudem teleportiert er sich und Gefährten über das Schlachtfeld, um die Gegner zu überraschen. Dies alles zeigt euch ein neues Video zum Spiel.

Techland will in den kommenden Wochen weitere Klassen aus Torment: Tides of Numenera vorstellen. Das Rollenspiel soll 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.