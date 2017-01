Torment: Tides of Numenera: So laufen die Kämpfe im RPG ab - Trailer zeigt das Kampfsystem

Was wäre ein Rollenspiel ohne Kämpfe gegen Monster und finstere Mächte? Auch im RPG Torment: Tides of Numenera werden ihr nicht immer drumrum kommen, euch mit Feinden anzulegen.

Die meisten Konflikte könnt ihr im Spiel mittels mit Täuschung, Überzeugungskraft oder durch List umgehen oder anderweitig lösen. Ihr müsst nicht immer gleich zum Schwert greifen. Doch manchmal gibt es in den vielen Quests keinen anderen Ausweg. Alleine Würfelpech während eines Dialogs kann dazu führen, dass Blut fließt.

Und wie ihr dann solche Kämpfe als Sieger überstehen könnt, das zeigt euch nun ein neues Video zu Torment: Tides of Numenera. In diesem seht ihr, wie es zu einem Kampf kommen kann, wie dieser abläuft und welche Möglichkeiten ihr in den taktischen Rundenkämpfen haben werdet.

Torment: Tides of Numenera erscheint am 28. Februar für PC, Xbox One und Playstation 4.