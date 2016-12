Das epische Rollenspiel Torment: Tides of Numenera wird am 28. Februar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen! Dann erwarten euch Abenteuer in der Welt Numenera, die von Rollenspiel-Veteran Monte Cook erdacht wurde und die Erde in einer Milliarde Jahre zeigt.

Ihr erkundet die Neunte Welt und kämpft rundenbasiert gegen viele Feinde. Brian Fargo, Gründer der inXile Studios wollte mit seinem Team einen geistigen Nachfolger des Kult-RPGs Planescape: Torment erschaffen. Am 28. Februar erfahrt ihr, ob das gelungen ist.

Das Spiel kommt in zwei Versionen in den Handel. Die Day One Edition enthält das Spiel, den Soundtrack, einen Traveler's Guide, die Weltkarte, eine exklusive Rüstung für euren Helden und für Vorbesteller ein Steelbook.

Daneben erscheint aber auch eine Collector's Edition, welche alle Inhalte der Day One Edition bieten, plus zusätzlich ein Artbook, eine Statue, einen Talisman und eine besondere Collector's Box.

Die Day One Edition von Torment: Tides of Numenera wird für 44,90 Euro (PC) und 49,99 Euro (Konsolen) in den Handel kommen. Ein Preis für die Collector's Edition ist aktuell noch nicht bekannt.