Das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera wird am 28. Februar erscheinen, denn wie das Entwicklerstudio inXile bekannt gibt, wurde der Goldstatus erreicht. Damit ist die eigentliche Produktion abgeschlossen und die Datenträger wandern ins Presswerk, um pünktlich in den Händlerregalen zu stehen.

Falls ihr aber schon jetzt mal sehen wollt, wie eine der Quests im Spiel abläuft und welche Entscheidungsfreiheit ihr dabei genießt, dann schaut euch das neu veröffentlichte und interaktive Quest-Video zum Spiel an. inXiles Colin McComb führt euch dabei wie ein Spielleiter eines Pen & Paper Rollenspiels durch das Abenteuer und verrät euch einige Geheimnisse und Details zur Welt Numenera. An bestimmten Stellen müsst ihr dann Entscheidungen treffen und je nachdem, wie ihr gewählt habt, verändert sich die Quests.

So bekommt ihr schon jetzt einen guten Einblick in die Quests und darin, wie sich eure Entscheidungen auf diese auswirken. Macht euch das Lust auf das Spiel, dann müsst ihr euch nur noch bis zum 28. Februar gedulden, wenn Torment: Tides of Numenera für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint.