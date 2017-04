Knapp zwei Monate ist es her, dass Torment: Tides of Numenera erschien - auch für Playstation 4 und Xbox One. Jetzt endlich behebt Patch 1.02 die massiven Performance-Probleme der Konsolenversion, für die im Test satte acht Wertungspunkte abgezogen wurden. Das Update erschien bereits vor einer Weile für die PC-Version, jetzt hat sich Torment-Entwickler Inxile also auch auf Konsolen den ständigen Rucklern und Slowdowns angenommen. Nebenbei wurde die allgemeine Stabilität verbessert und die durch einen Bug wortkargen Begleiter in eurer vier Mann starken RPG-Party sollen sich nunmehr viel öfter selbstständig mit de Haupthelden und untereinander unterhalten.

Behebung diverser Probleme, die zu einem Einfrieren des Bildschirms führten.

Diverse Performance-Optimierungen.

Nachträge sollten jetzt bei Gegenstandsbeschreibungen angezeigt werden. Mehrere Dutzend Gegenstände verfügen jetzt abhängig von den Sagenfertigkeiten des Spielercharakters und weiteren Faktoren über mehr Details!

Behebung eines Problems, durch das Gruppenmitglieder sich nicht miteinander unterhielten. Die Gruppenmitglieder sollten jetzt viel gesprächiger sein!

Eine Reihe von Krisenreihenfolgen wurde aktualisiert, um den Schwierigkeitsgrad diverser Gegner anzugleichen. Dadurch wird in manchen Situationen das Tempo bisher eher stockender Kämpfe erhöht.

Fehlerbehebung und Verbesserung des Bewegungsrasters, der Wegfindung und KI. Dadurch soll ein Abstürzen des Spiels aufgrund eines Fehlers bei Kämpfen in verschiedenen Situationen verhindert werden.

Behebung diverser Fehler bei Aufträgen und Gesprächen.

Soundeffekt-Dauerschleifen wie bei "Inspirierende Präsenz" wurden verringert oder entfernt.

Quelle: 4Players