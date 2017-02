Torment: Tides of Numenera - Inxile verlost PS4-Version und PS4 Pro im Torment-Design

Inxile Entertainment verlost auf Facebook ein Exemplar von Torment: Tides of Numenera für PS4 und zusätzlich, bei Eintreten einer bestimmten Bedingung, eine PS4 Pro im Torment-Design. Teilnehmer müssen dafür folgende, gar nicht einmal so einfache Frage beantworten: "Stellt euch vor, eine Milliarde Jahre in der Zukunft wird ein beliebiges Objekt aus der Jetztzeit gefunden. Was wäre es, und was würden die Entdecker damit anfangen?" Euer Einfallsreichtum ist also gefragt.

Wer die, nach Meinung von Inxile, beste Antwort abliefert, erhält Torment: Tides of Numenera für PS4. Die Verlosung läuft bis zum 11. Februar. Sollten bis zu diesem Tag, das ist die oben angesprochene Zusatzbedingung, 35.000 Menschen die Facebook-Page zu Torment: Tides of Numenera geliket haben (aktuell: 29.600), bekommt der Gewinner zusätzlich auch noch eine PS4 Pro im Torment-Design. Die genauen Teilnehmebedingungen könnt ihr unter dem Quellenlink nachlesen. Viele weitere News und Infos zum mehrfach verschobenen Rollenspiel findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Torment: Tides of Numenera.

Quelle: Facebook