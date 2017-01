Inxile Entertainment konnte von Backern zwar inzwischen über 5 Millionen Dollar für die Entwicklung von Torment: Tides of Numenera einsammeln. Alle ursprünglich einmal versprochenen Inhalte schaffen es dennoch nicht in das Oldschool-Rollenspiel. Das haben die Macher nun wenige Woche vor dem Release eingestehen müssen. So wurde die Anzahl an möglichen Begleitern von neun auf sechs reduziert. Das Crafting-System wurde gleich komplett über Bord geworfen. Die Entwickler arbeiteten zwar am Handwerks-Design - das Ergebnis wirkte jedoch stets unpassend für Torment, heißt es in der Erklärung. Stattdessen nutzte das Team von Inxile die Ressourcen für den Ausbau an anderen Stellen - als Beispiel werden unter anderem Rüstungs-Aufwertungen für Gefährten genannt. Ebenfalls gekippt wurde die italienische Übersetzung. Immerhin sollen Backer vom Stiefel ihr gezahltes Geld zurückerhalten. Ob die Möglichkeit eines Refunds generell besteht, bleibt abzuwarten - möglicherweise wird von Fall zu Fall entschieden.

Torment: Tides of Numenera erscheint am 28. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Der Veröffentlichungstermin wurde mehrmals verschoben. Zunächst war der inoffizielle Nachfolger zum Klassiker Planescape Torment eigentlich auch nur für den PC angekündigt. Im Sommer des vergangenen Jahres wurden dann auch Umsetzungen für die beiden genannten Konsolen bestätigt. Für deren Realisierung konnte Inxile den in Polen ansässigen Publisher Techland gewinnen. Mit der Streichung der Inhalte dürfte diese Tatsache demzufolge eher nichts zu tun haben. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Torment: Tides of Numenera.

Quelle: Reddit