Torment: Tides of Numenera - Die Jack-Klasse im Video vorgestellt

Von Publisher Techland gibt's heute ein neues Klassen-Video zu Torment: Tides of Numenera. Vorgestellt werden dieses Mal die Jacks. Die Abenteuer leibenden Alleskönner verbinden Schlagfertigkeit, raffinierte Vorgehensweisen und Charme in gleichem Maßen. Sie sind also nicht nur auf eine Fähigkeit oder Taktik festgelegt, dürften somit wohl die richtige Wahl für im RPG-Genre eher unerfahrene Spieler darstellen. Die Jacks eignen sich für ausgedehnte Erkundungstouren und sind aufgrund einer Reihe - zunächst natürlich zu erlernender - Tricks mitunter sogar in der Lage, Kämpfen komplett aus dem Weg zu gehen.

In den beiden zuvor veröffentlichten Klassen-Videos zu Torment: Tides of Numenera standen die Glaive-Elitekämpfe und die Nano-Zauberer im Fokus. Ob es neben diesen drei jetzt bekannten Klassen noch weitere geben wird, ist nicht bekannt. Torment: Tides of Numenera ist bei den RPG-Profis von Inxile Entertainment (Wasteland 2) in der Mache. Der Release ist für das 1. Quartal 2017 auf PC, PS4 und Xbox One geplant. Verlassen solltet ihr euch auf diese Terminangabe aber nicht unbedingt, da es schon mehrfach zu Verschiebungen kam. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Torment: Tides of Numenera.