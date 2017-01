Am 28. Februar 2017 werden die Publisher Techland und Koch Media mit Torment: Tides of Numenera den geistigen Nachfolger von Planescape: Torment für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Das Rollenspiel von Entwickler Brian Fargo (bekannt durch Wasteland, Fallout und mehr) wird eine Milliarde Jahre in der Zukunft spielen und ist in der Sci-Fi-Welt von Numenera angesiedelt. Zum Launch von Torment: Tides of Numenera werden zwei unterschiedliche Versionen - Day One und Collector's Edition - zur Verfügung stehen. In einer Pressemitteilung wurden nun die Inhalte der beiden Fassungen detailliert vorgestellt.

Die Inhalte der Collector's Edition von Torment: Tides of Numenera. Quelle: Techland

Inhalt der Day-One-Edition:

Torment: Tides of Numenera

Offizieller Soundtrack auf CD

Digitaler Reiseführer (100 Seiten)

Gedruckte Karte der Neunten Welt

Exklusive In-Game-Rüstung

Inhalt der Collector's Edition

Torment: Tides of Numenera (exklusive Day-One-Disc)

Collector's Big Box

Offizieller Soundtrack auf CD

Artbook (80 Seiten)

Gedruckter Reiseführer (100 Seiten)

Figur der Ersten Verstoßenen (20cm)

Gedruckte Karte der Neunten Welt

Exklusive In-Game-Rüstung

Vorbesteller von Torment: Tides of Numenera erhalten zudem bei teilnehmenden Händlern ein exklusives Steelbook im Design des Rollenspiels. Die Collector's Edition für PlayStation 4 wird in Deutschland nur bei GameStop erhältlich sein. Weitere Meldungen und Videos zu Torment: Tides of Numenera findet Ihr auf unserer Themenseite.