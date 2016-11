Tomb Raider: Zwei neue Guiness-Weltrekorde zum Jubiläum

Das Jahr 2016 steht für die Entwickler von Crystal Dynamics und Publisher Square Enix ganz im Zeichen der 20-jährigen Jubiläums von Lara Croft und der Tomb Raider-Reihe. Erst vor wenigen Tagen, am 25. Oktober, jährte sich das erste Abenteuer der britischen Archäologin exakt zum zwanzigsten Mal. Nun haben die Macher und Schöpfer dieser modernen Ikone einen weiteren Grund zum Jubeln. Lara Croft bekommt nämlich zwei neue Einträge im berühmten Buch der Guiness World Records. Zum einen hält sie den Rekord als Videospiel-Charakter, der am häufigsten das Cover von Zeitschriften zierte. Zum anderen wurde auf der Paris Games Week vor einer Woche mit 270 Cosplayern der Eintrag "Largest Gathering of People Dressed as Lara Croft" erreicht.

"In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Lara Croft als ein ikonischer Charakter des Entertainments entwickelt und etabliert. Der Guinness-Weltrekord zeigt ihren bestehenden Einfluss auf die Popkultur und ihre anhaltende Relevanz", sagt Global Brand Director Rich Briggs. Stephen Daultrey, Redakteur der Guiness World Records Gamer's Edition, fügt außerdem hinzu: " Mit einem mächtigen Erbe und einer Reihe von großen Spielen ist Lara eine ikonische Figur für Videospiele. Es ist fantastisch, so viele Cosplayer auf diese einzigartige Weise feiern zu sehen. Zusammen mit dem Rekord für die meisten Magazin-Cover sind das bereits zwei meiner beliebtesten neuen Einträge dieses Jahr. Ich freue mich darauf, sie im nächsten Jahr in der Gamer's Edition der Guinness World Records zu sehen".

Die beiden neuen Einträge gesellen sich zu sechs bereits 2010 verliehenen Guiness-Weltrekorden. Darunter "The Most Successful Video Game Heroine" und "Most Recognizable Female Character in a Video Game". Die neuen Rekorde werden erstmals im kommenden Jahr in der Gamer's Edition des Guiness Book of World Records verzeichnet sein. Auf dem offiziellen Flickr-Kanal von Tomb Raider seht ihr eine ganze Reihe von Bildern der über 1.200 Cover mit Lara Croft sowie vom Cosplay-Event auf der Paris Games Week. Auf unserer Themenseite zu Rise of the Tomb Raider lest ihr alles Wissenswerte zum neuesten Teil der Abenteuer-Reihe.