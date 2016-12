Tomb Raider - Film: Schauspieler für den Bösewicht offenbar gefunden

Im Jahr 2018 wird unter der Leitung von Produzent Graham King ein Film-Reboot der Tomb Raider-Reihe im Kino erscheinen. Mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander steht bereits die Besetzung für die Rolle von Lara Croft fest. Nun berichtet die Redaktion von Variety, dass nun auch der Schauspieler für den noch unbekannten Schurken gefunden sein soll. Demnach soll sich Walton Goggins - bekannt aus Django Unchained und The Hateful Eight - in den finalen Verhandlungen für die Rolle befinden. Weder der Name noch sonstige Details zur Hintergrundgeschichte des Gegenspielers von Lara Croft werden jedoch im Bericht genannt.

Vor einigen Wochen gab Produzent Graham King in einem Interview neue Details zur Handlung des kommenden Tomb Raider-Films bekannt. So soll sich die Geschichte des Reboots auf die Suche von Protagonistin Lara Croft nach ihrem verschollenen Vater fokussieren. Der Film wird auf dem Reboot-Spiel aus dem Jahr 2013 basieren, das vom Entwicklerteam bei Crystal Dynamics entwickelt wurde. Bislang sind mit Lara Croft: Tomb Raider (2001) und Tomb Raider: The Cradle of Life (2003) zwei Kinofilme mit Schauspielerin Angelina Jolie veröffentlicht worden. Der bisher namenlose Reboot-Streifen soll am 16. März 2018 in den Kinos starten. Weitere Meldungen zum kommenden Tomb Raider Film findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Variety