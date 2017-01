Tomb Raider: Rhianna Pratchett verabschiedet sich von der Serie

Rhianna Pratchett wird am nächsten Tomb Raider nicht mehr mitarbeiten. Die Tochter des 2015 leider verstorbenen Romanautors Terry Pratchett (Scheibenwelt) hat via Twitter ihren Abschied von Entwickler Crystal Dynamics, wo sie allerdings niemals fest angestellt war, und den zahllosen Fans in aller Welt bekannt gegeben. Pratchett fungierte als Lead Writer für Tomb Raider (Reboot) und den jüngsten Teil Rise of the Tomb Raider, war also federführend für die Story beider Spiele verantwortlich.

Ob Pratchett der Gamesbranche erhalten bleibt, verriet sie nicht. Unwahrscheinlich ist das keineswegs. Sie war nämlich nicht etwa nur an der Entwicklung der erwähnten Tomb-Raider-Teile beteiligt, sondern beispielsweise auch an Heavenly Sword, Mirror's Edge, Thief, Prince of Persia und zuletzt Overlord: Fellowship of Evil. Dass Rise of the Tomb Raider einen Nachfolger erhält, kann indes als sicher gelten. Das Spiel wurde von der Presse mit Lob überschüttet und war nach Anlaufproblemen (Stichwort: Xbox-Exklusivität) wohl auch wirtschaftlich erfolgreich. Unseren Test zu Rise of the Tomb Raider könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Twitter