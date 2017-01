Seit über 20 Jahren hüpft die ikonische Videospielheldin Lara Croft inzwischen über unsere Bildschirme. Während aktuelle Titel wie das zuletzt erschienene Rise of the Tomb Raider grafisch opulente Spielerfahrungen bieten, sind einige der älteren Abenteuer der Archäologin optisch inzwischen in die Jahre gekommen. So auch Tomb Raider 4: The Last Revelation, das seinerzeit für PC und PlayStation 1 erschien. Wer Laras Suche nach dem Amulett des Horus auch heute noch einmal erleben, sich mit der inzwischen dezent matschigen Grafik aber nicht mehr anfreunden will, soll bald Abhilfe bekommen. Ein Team aus Moddern hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, das Spiel in HD-Optik neu aufzulegen - mitsamt schärferer Texturen, optimierter Modelle, neuen Effekten und frischen Gameplay-Features. Im Folgenden gibt es einige frühe Vergleichsbilder zu sehen - für weitere Bilder und Informationen zur Mod besucht ihr die Seite Raiding the Globe.



Nachdem die Serie im Jahr 2013 durch Tomb Raider einen Neustart erfahren hatte, erschien im Jahr 2015 die Fortsetzung Rise of the Tomb Raider, zunächst exklusiv für Xbox One und Xbox 360. Eine Fassung für den PC war im Januar 2016 gefolgt, PlayStation-4-Spieler mussten sich sogar noch bis Oktober gedulden. Inzwischen ist sogar schon der Titel des geplanten Nachfolgers aus Versehen bekannt gegeben geworden. Für weitere Informationen zu Tomb Raider 4 und Rise of the Tomb Raider besucht ihr unsere verlinkten Themenseite.

Via DSO Gaming