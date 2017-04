Tomb Raider: Modder entwickelt Browser-Version des Originals

Auch wenn Rise of the Tomb Raider grafisch und spielerisch eine der besten Erfahrungen der letzten Jahre bietet, hat das Original von 1996 einen bisher unerreichten nostalgischen Charme. Um die Erfahrung des klassischen Tomb-Raiders für mehr Spieler erlebbar zu machen, entwickelte der Modder XProger in mehrmonatiger Arbeit eine Version des Spiels, die über den Browser spielbar ist. Da der Modder nicht die Original-Engine nutzen durfte, können immer nur einzelne Level gespielt werden. Durch eine Suchfunktion kann der Spieler jedoch auf alle Level des Originals zugreifen.

XProger veröffentlichte jedoch nicht nur eine Kopie des Spiels, sondern fügte gleich noch eine Verbesserungen hinzu, indem er die 30 FPS-Sperre aufhob. Die eher gewöhnungsbedürftige Steuerung des Originals bleibt jedoch die gleiche. Spielen lässt sich die Browserversion des Klassikers Tomb Raider ab sofort.

Quelle: github.com