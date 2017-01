Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - Video-Preview - Open-World-Shooter stundenlang gespielt!

28.01.2017 um 10:15 Uhr Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands soll die traditionsreiche Shooter-Serie mit stark ausgeprägten Taktik-Elementen nach längerer Pause wieder ins Rampenlicht bringen - und wie man das von Ubisoft gewohnt ist, wird sie für diesen Zweck in ein Open-World-Gewand gesteckt. Die richtige Entscheidung? Wir klären im Video, was wir beim Anspielen sehr cool fanden und was uns gestört hat.

