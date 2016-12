Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: ​Beta-Anmeldung gestartet - neuer Trailer zeigt das Santa Blanca Kartell

Wollt ihr wissen, was es mit dem feindlichen Santa Blanca Kartell im Open-World-Shooter Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands auf sich hat und wie es aufgebaut ist? Dann schaut euch einen neuen Trailer zum Actionspiel an, der euch genau dies zeigt.

Außerdem gibt Ubisoft bekannt, dass ihr euch ab sofort auf der offiziellen Website für die kommenden Beta-Phasen, im Spiel Live-Phasen genannt, anmelden dürft. Damit erhaltet ihr aber noch keinen garantierten Zugang. Die Teilnehmer an den Betas werden von Ubisoft ausgewählt. Aber wer weiß, vielleicht ist euch ja das Glück hold.

In Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands spielt ihr ein vierköpfiges Team der U.S. Eliteeinheit Ghosts, welche sich auf einer geheimen Mission befinden, das Santa-Blanca-Drogenkartell zu zerschlagen. Dabei erkundet ihr eine sehr große offene Spielwelt, welche in Bolivien angesiedelt ist.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.