Ghost Recon Wildlands: ​Bolivianische Regierung droht mit Klage

In Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands geht es um eine Spezialeinheit, die im südamerikanischen Bolivien den Kampf gegen brutale Drogenkartelle aufnehmen muss. Ein geeigneter Schauplatz für Videospieler - aber eine völlig unpassende Porträtierung eines Landes, wenn es nach der bolivianischen Regierung geht. Die hat nämlich offenbar Beschwerde bei der französischen Botschaft eingelegt, und verlangt ein Einschreiten durch die französischen Regierung. Wie der bolivianische Innenminister Carlos Romero klar gemacht hat, zieht das Land sogar rechtliche Schritte in Erwägung, sollten sich Frankreich und der Entwickler Ubisoft nicht beugen. "Wir haben die Berechtigung, [rechtliche Schritte einzuleiten], aber wir bevorzugen es, zunächst den Weg diplomatischer Verhandlung zu gehen", so Romero in einer Stellungnahme. Der ist auch in einem Video zu sehen, das von der Regierung auf Twitter geteilt wurde.



Gobierno expresa queja formal ante embajador de Francia por videojuego que daña imagen de Bolivia (Gigavisión). pic.twitter.com/AlCVVL26rH — MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) 1. März 2017

Dass sich Ubisoft der bolivianischen Regierung beugt, ist unwahrscheinlich - der Entwickler und Publisher bemühte sich in einer Stellungnahme gegenüber dem Nachrichtendienst Reuters aber um Besänftigung: "Während das Spiel ein Bild malt, das von der Realität im heutigen Bolivien abweicht, hoffen wir, dass die Spielwelt der wunderschönen Natur des Landes nahe kommt", so Ubisoft. Das Spiel sei ein "fiktionales Werk", und Bolivien aufgrund seiner "prachtvollen Landschaft und reichhaltigen Kultur" ausgewählt worden. Ob die französische Regierung unter Androhung rechtlicher Schritte etwas unternehmen wird, ist aktuell unklar. Sicher ist nur, dass Ghost Recon Wildlands am 7. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Quelle: Reuters via Dualshockers