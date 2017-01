Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Offene Welt, offene Fragen

In den letzten Jahren wurde von Spielern und auch der Fachpresse Kritik laut, dass Ubisofts Open-World-Spielprinzip sich angesichts der Masse an hauseigenen Serien mit stets sehr ähnlicher Herangehensweise (Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, The Crew, ...) zu sehr abgenutzt hätte.

Anstatt jedoch angesichts des negativen Feedbacks die offenen Spielwelten einfach über der den Haufen zu werfen, geht Ubisoft nach Steep und Watch Dogs 2 nun auch mit Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands einen anderen Weg: Anstatt wilder Sammeleien soll nun vermehrt die spielerische Freiheit im Mittelpunkt stehen, die offenen Welten nicht mehr Mittel zum Zweck sein, sondern individuelle Spielerlebnisse ermöglichen.



Kampf gegen das Kartell

Welche Fahrzeuge oder Fluggeräte wir benutzen, steht uns völlig frei. Wer will, kann auch die Zivilbevölkerung um ihre Gefährte erleichtern. Quelle: Ubisoft Nun, ganz sind die bekannten Altlasten wohl nicht weg, denn in den knapp vier Stunden, in denen wir uns sowohl alleine als auch im Koop-Modus für vier Spieler in taktische Schießereien werfe durften, war die Map wie üblich gesprenkelt mit Sammel-Icons aller Art und anstatt diese mit Türmen freizuschalten, halten nun eben Dokumente her, welche uns die Symbole offenbaren. Allerdings zeigt sich der neue Ansatz auf anderer Ebene durchaus: Anstatt stur Mission nach Mission abzuarbeiten, steht es uns (abgesehen vom letzten Obermotz) völlig frei, in welcher Reihenfolge wir die verschiedenen Drogenbosse des virtuellen Bolivien auseinander nehmen - wobei jeder dieser kleinen Handlungsstränge wiederum in mehrere Missionen unterteilt ist. Zusätzlich warten unzählige Nebenmissionen darauf, von uns in Angriff genommen zu werden.

Ballern in Bolivien

Gefechte wie dieses auf freiem Feld sollte man, wann immer möglich, umgehen. Unsere Ghosts gehen nämlich vergleichsweise schnell zu Boden. Quelle: Ubisoft Der Name des Spiels verrät's bereits, wir klären sicherheitshalber aber noch einmal auf: Genannte Missionen absolvieren wir in Gestalt eines Mitglieds der militärischen Spezialeinheit Ghost Recon. In einer fiktiven, aber auf den realen Zuständen im Land basierenden Realität befindet sich dieses in faktischer Geiselhaft diverser Drogenkartelle, deren Dominanz von der Regierung des Landes stillschweigend akzeptiert wird, allen voran das mächtigste Kartell namens Santa Blanca. Unsere Mission: Nach guter US-amerikanischer Art und Weise Demokratie verbreiten und am Ende - hoffentlich - den diabolischen Santa-Blanca-Boss El Sueno ausschalten. Hierfür schaffen wir uns zuallererst im recht umfangreichen Editor unseren geistreichen Helden - ob Männlein oder weiblich, hübsch, hässlich, schwarz, weiß, alt oder jung, entscheiden wir. Sobald wir unserem Helden-Novizen eine hübsche Visage und einen schicken Hut verpasst haben, übernehmen wir im virtuellen Bolivien auch schon die Kontrolle über ihn, respektive sie. In den von uns gespielten Abschnitten liefen die Mission zumeist darauf hinaus, ein feindliches Lager beziehungsweise eine feindliche Stellung einzunehmen und dort um Beispiel eine Zielperson zu verhören, geheime Unterlagen zu ergattern, Geiseln zu befreien, feindliche Vorräte oder Gerätschaften zu zerstören oder schlicht und ergreifend eine gegnerische Zielperson auszuschalten.

Wer schleicht, gewinnt

Oft ist es unsere Aufgabe, Zielpersonen zu finden und sie zu verhören. Idealerweise schrecken wir auf dem Weg dorthin keine Feinde auf. Quelle: Ubisoft Die Vorgehensweise steht uns dabei völlig frei: Wer will, rennt wild ballernd durch die Gegend und kommt damit zumeist auch ans Ziel, macht sich das Leben dadurch aber deutlich schwerer, vor allem auf den höheren der vier verfügbaren Schwierigkeitsgrade. Nicht nur zieht Rambo-Vorgehen unweigerlich gegnerische Verstärkungstrupps nach sich und führt dazu, dass wir uns rasch in einem feindlichen Kugelhagel wiederfinden; oft genug führt sie es auch dazu, dass zum Beispiel eine von uns gesuchte Zielperson kurzerhand die Beine in die Hand nimmt und mit Auto oder Helikopter das Weite sucht, was eine zusätzliche Verfolgungsjagd nach sich zieht. Wer klug ist, tuscht Maschinengewehr und Sprint-Button lieber gegen Pistole mit Schalldämpfer und schleichendes Vorgehen.

Die spielerischen Möglichkeiten, die uns dann offen stehen, sind groß: Schon bevor wir ins Feindesland eindringen, können wir via fliegender Drohne die Situation auskundschaften und Feinde markieren. Schön: Im Gegensatz zu einer frühen Version des Spiels, die wir auf der E3 im vergangenen Jahr spielten, ist die Reichweite der Drohne deutlich eingeschränkter und sie lässt sich nur kürzer nutzen, bevor ihr der Saft ausgeht. Dadurch st es notwendig, ihren Einsatz ein wenig taktischer zu planen. Zudem können wir die Gegend alternativ auch mit dem Fernglas auskundschaften, eine Thermal- und eine Nachtsicht aktivieren und mehr. Unser Move-Set ist ebenfalls recht umfangreich und erlaubt es uns etwa, zu schleichen, liegend zu kriechen, über Hindernisse hinwegzubringen und hinter Objekten Deckung zu suchen - ohne jedoch das bekannte und tendenziell nervige an-der-Wand-kleben. Ebenso verfügen wir über eine klassische, aber passende Waffenauswahl, welche sich aus allerlei Sniper- und Maschinen-Gewehren, Pistolen, Granaten, Sprengsätzen und weiteren tödlichen Spielzeugen zusammensetzt.

Die Befriedigung, wenn eine im Vorfeld geplante Schleich-Mission genau nach Vorstellung funktioniert, ist groß und motiviert ungemein. Quelle: Ubisoft

Geistreiche Upgrades

Mit welchen Ghosts wir durch die Gegend rennen, fahren und fliegen, ist nicht vorgegeben. Stattdessen können wir unseren Protagonisten im Editor selbst erstellen. Quelle: Ubisoft Ubisoft-typisch lässt sich unser Repertoire an Fähigkeiten mittels gesammelter Erfahrungspunkte in kleinen Skill-Trees erweitern beziehungsweise vorhandene Fertigkeiten verbessern. So lernen wir etwa, jederzeit Fahrzeuge oder Fluggeräte an unsere Seite zu rufen, mehr Schaden einzustecken, bei einem Sturz oder Sprung aus einem Helikopter oder Flugzeug dank Fallschirm sicher zu landen oder verletzte Mitstreiter schneller wiederzubeleben - zu den KI-Kameraden und den menschlichen Mitstreitern gleich mehr. Auch unsere Waffen lassen sich verbessern und zum Beispiel mit neuen Gewehrläufen oder größeren Munitionslagern aufwerten. Für all diese Verbesserungen benötigen wir - auch das kennt man von Ubisoft - nicht nur Erfahrung, sondern zusätzlich auch unterschiedliche Mengen vier verschiedener Ressourcen die wir als Belohnung für allerlei Aktivitäten erhalten. An und für sich ein bewährtes und nettes Spielelement, wirkt die Menge an Sammelzeug im Spiel bis dato doch sehr hoch - hoffen wir, dass das fertige Spiel hier das Maß hin zum stupidem Abklappern nicht überschreitet. Überhaupt fühlt sich Wildlands bis dato überraschend stark wie die letzten paar Far Cry-Ableger an, welche die Ubi-Formel teilweise bis zum Exzess trieben, nur eben um zahlreiche taktische Komponenten angereichert.

Vier Wilde, ein Land

Wenn alle Stricke reißen, können wir unsere Widersacher per Nahkampf-Attacke über den Jordan befördern, gehen durch diese Offensive aber natürlich ein Risiko ein. Quelle: Ubisoft Wo sich Wildlands von der Quasi-Vorlage unterscheidet, ist hinsichtlich des deutlich wichtigeren Koop-Aspekts. Zwar kann man das Abenteuer auch vollkommen alleine genießen: Die Rolle der Mitspieler übernehmen dann KI-gesteuerte Soldaten, denen sich mittels Schultertaste simple Befehle wie "Feuern", "Warten" und "Neu gruppieren" geben lassen. Das funktioniert durchaus gut und die Begleiter stellen sich vergleichsweise klug an, wirken teilweise aber fast schon übermächtig. Deutlich mehr Spaß hatten wir aber im Online-Modus im Team mit drei realen Mitspielern. Idealerweise sollte man diese kennen und direkt mit ihnen per Headset kommunizieren, denn mit Absprache gewinnen die Eroberungen und Infiltrierungen feindlicher Stellungen deutlich an Substanz. So können zum Beispiel zwei der Mitstreiter sich darauf konzentrieren, aus der Ferne störende Feinde mittels Sniper-Gewehren auszuschalten und den offensiv ins Lager vordringenden Mitstreitern dadurch eine sichere Route zu ihrem Ziel zu ermöglichen; Oder aber, man plant einen gezielten Direkt-Angriff und mäht innerhalb von Sekunden zu viert gegnerische Truppen nieder. Wenn als zusammenarbeiten, ergeben sich hier regelmäßig sehr spannende Situationen und die Befriedigung, wenn man eine Mission so abgeschlossen hat, wie im Vorfeld geplant, ist groß.

Target Missing in Action

Der sogenannten Unidad-Einheit kommt so etwas wie die Rolle der Polizei in GTA zu. Sobald sie uns entdeckt, verfolgt sie uns gnadenlos über die Map. Quelle: Ubisoft Wo der Titel neben einigen spielerischen Bedenken noch für Kopfzerbrechen sorgt, ist bezüglich der Technik. Er sieht keineswegs schlecht aus, und beim Flug mit dem Helikopter über den scheinbar unendlichen Weiten der - wirklich sehr großen und schön gestalteten - Spielwelt ergeben sich teils tolle und in atmosphärisches Licht getauchte Momente. Dem gegenüber stehe aber häufig nachladende Texturen, relativ lange Ladezeiten vor Beginn des Spiels, ins Bild ploppende Objekte, Clipping-Fehler sowie sehr unschöne Bugs. Einmal blieben wir nach einem virtuellen Ableben in der Wand hängen und verhinderten somit, dass unser KI-Gehilfe uns heilen konnte und in einer Koop-Mission setzte das Spiel komplett aus, spannte keine der zu eliminierenden drei Zielpersonen und ließ unsere Gegner völlig umkoordiniert gegen Wände laufen und auf den Boden schießen. Klar, das kann und wird wohl spätesten mit dem so gut wie sicheren Day-One-Patch besser werden, es ist allerdings fraglich, ob man wirklich alle technischen Unzulänglichkeiten schon zum Launch in den Griff bekommen wird.

In der von uns gespielten Version erforschten wir auch eine düstere Mine. Diese Abwechslung bei den Lokalitäten könnte das Spiel auszeichnen. Quelle: Ubisoft

Freiheit um der Freiheit Willen?

Grafisch ist Wildlands kein Meisterstück, die künstlerische Gestaltung kann sich aber sehen lassen. Quelle: Ubisoft Damit einhergehend stellt sich die Frage: Hätte es die offene Welt wirklich gebraucht? Der Ansatz der vollkommenen Freiheit bei der Reihenfolge der Missionen ist löblich, allerdings wirken viele der sonstigen Aktivitäten in der Welt auf uns bisher noch wie Füllmaterial. Zudem fragen wir uns, ob die Qualität der Geschichte nicht unter diesem nun offenbar bei Ubisoft forcierten Ansatz - auch Watch Dogs 2 ließ viel Freiheit bezüglich der Reihenfolge der Missionen zu - leidet. Die einzelnen Geschichten im Kampf gegen die verschiedenen Zielpersonen auf dem Weg zu El Sueno wirken durchaus spannend und sind teilweise sogar ganz witzig - die herzzerreißende Liebesgeschichte eines mörderischen Arzt-Paares sorgte beim Spielen für Schmunzeln -, große Narrative Überraschungen im Rahmen der Haupthandlung dürften durch diesen Ansatz aber wohl ausbleiben. Natürlich ist eine spannende Geschichte nicht der Fokus in einem Spiel wie Ghost Recon: Wildlands - wir haben aber auch nichts gegen eine solche einzuwenden.

Wünsche an den Wildlands-Mann

Was bleibt, ist ein Spiel mit jeder Menge Potenzial, welches beim Release in wenigen Wochen jedoch beweisen muss, dass es dieses auch kompetent nutzt. Zusätzlich zu den definitiv vorhandenen spielerischen Qualitäten erhoffen wir uns eine sinnvoll gefüllte Welt, ein technisch robustes Grundgerüst und einige zusätzliche eigenständige Ideen, welche es von den Open-World-Konkurrenz aus dem eigenen Haus deutlich abhebt. Damit steht oder fällt, ob Wildlands eine Zukunft als Koop-Dauerbrenner bevorsteht, oder ob es wie im Vergangenen Jahr das mit ähnlichen Ambitionen angetretene The Division schon nach kurzer Zeit sang- und klanglos in der Versenkung verschwindet. Wir hoffen freilich auf die erste Variante.