In einem neuen Entwickler-Video zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands geht es um das Thema Entscheidungsfreiheit. Wie ihr eine Mission angeht, bleibt im Großen und Ganzen nämlich euch überlassen. Ein gegnerisches Camp kann beispielsweise unerkannt bei Nacht und zu Fuß infiltriert, oder aber tagsüber mit schwer bewaffneten Fahrzeugen und Hubschraubern sturmreif geschossen werden. Zu diesem wichtigen Gameplay-Aspekt äußern sich nicht nur die beiden Ubisoft-Angestellten Eric Couzian (Creative Director) und Laurent Fischer, (Senior Technical Director), sondern auch ein (angeblicher) früherer Special-Operations-Söldner mit dem Pseudonym "Jack".

In Ghost Recon Wildlands bekommen es die Ghosts mit dem mächtigen Santa-Blanca-Drogenkartell zu tun. Schauplatz ist das zutiefst korrupte Bolivien. Der Kampf kann entweder alleine aufgenommen werden, oder aber kooperativ mit bis zu drei menschlichen Mitstreitern. Lost geht's am 7. März 2017. Dann erscheint Ghost Recon Wildlands als Standard, Digital Deluxe (inklusive einiger Ingame-Items) und Gold Edition (plus Season-Pass) für PC, PS4 und Xbox One. Wer den Taktik-Shooter vorbestellt, erhält als Preorder-Bonus den DLC "The Peruvian Connection". Weitere News und Infos gibt's wie üblich auf unserer Themenseite zu Ghost Recon Wildlands.