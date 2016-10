Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Die Einheit der Ghosts im Video vorgestellt

Am 7. März dürft ihr euch mit der Ghosts-Spezialeinheit durch diverse Einsätze in Ubisofts Open-World-Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands kämpfen.

Doch wer sind diese Ghosts überhaupt? In einem neuen Video sprechen die Entwickler des Spiels über dieses Thema. Zu Wort kommt auch ein ehemaliger US-Marine, der unerkannt bleiben will. Er erklärt, was die Ghost-Einheit leisten kann und wofür sie eingesetzt wird. Die Profis sind so trainiert, dass sie in jeder Umgebung unentdeckt bleiben. Sie agieren aus den Schatten und aus dem Hinterhalt heraus und erledigen ihre Aufgabe, bevor überhaupt bemerkt wird, was passiert ist.

Es handelt sich um handverlesen Soldaten des US-Militärs, die sich durch ihre hervorragende Leistung verdient gemacht haben und welche zu den besten der Besten gehören.

Ubisoft will dies im kommende Spiel auf eine möglichst realitätsnahe und spannende Art und Weise umsetzen, sodass ihr euch wie ein Ghost fühlen könnt, wenn ihr die vielen gefährlichen Einsätze zu meistern versucht.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands wird am 7. März für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: DualShockers