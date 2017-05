Nach einer kurzen Downtime am Mittag hat Publisher Ubisoft heute das nächste große Update für Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands veröffentlicht. Der Patch mit der Versionsnummer 4.0 steht vorerst nur für den PC zur Verfügung. Konsolen-Spieler haben ab morgen gegen 11 Uhr deutscher Zeit die Möglichkeit das neue Update herunterzuladen. Die Download-Größe für die PC-Version beträgt knapp 7,2 GB - für den Download auf Konsole sind insgesamt 9 GB notwendig.

Ubisoft hat auf das Feedback der Spieler gehört und viele Änderungen diesbezüglich unternommen. Unter anderem werden Spieler, die im Gefecht gefallen sind, nicht mehr an einer zufälligen Position auf der Karte wiederbelebt, sondern am Startpunkt der Mission. Der Publisher weißt zudem darauf hin, dass einige Veränderungen in den Patch Notes bereits im vergangenen Update 3.5 zu finden waren. Diese Neuerungen stehen ab sofort auf allen Plattformen im vollen Umfang zur Verfügung. Die vollständigen Patch Notes findet Ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft. Weitere Meldungen und Videos zu Ghost Recon Wildlands gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: Ubisoft