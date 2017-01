Am 07. März 2017 erscheint mit Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands der nächste Ableger der Shooter-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Vorfeld wird Publisher Ubisoft in Zusammenarbeit mit Amazon und Twitch einen Live-Action-Kurzfilm mit dem Titel "Ghost Recon Wildlands: War Within the Cartel" veröffentlichen. Der rund 30-minütige Kurzfilm wird das Santa Blanca-Kartell näher beleuchten. Dabei handelt es sich um eine skrupellose Gruppierung, die Bolivien in einen Narco-Staat verwandelt hat. Die Premiere von "War Within the Cartel" wird am 16. Februar 2017 auf Twitch stattfinden. Danach kann das Video jederzeit bei Amazon Prime angesehen werden. Einen ersten Teaser-Trailer könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.

Der Kurzfilm wird vom Digitalstudio Legion of Creatives in Los Angeles produziert. In der Rolle des Marcus wird Grammy-Gewinner und Schauspieler Tip "T.I." Harris zu sehen sein. Geoffroy Sardin (Senior Vice President Sales & Marketing bei Ubisoft) sagt zum Live-Action-Filmchen: "Ubisoft will auf allen Kanälen hoch qualitatives Entertainment bieten, in Spielen, Filmen sowie anderen Medien. War Within The Cartel fügt noch mehr Tiefe zu der umfangreichen Welt von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands hinzu und wir sind sehr erfreut mit Amazon, Twitch und Legion of Creatives zusammen an diesem Projekt zu arbeiten". Weitere Meldungen und Videos zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands findet Ihr auf unserer Themenseite.