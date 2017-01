Ubisoft hat den Termin für den Closed-Beta-Test zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands bekannt gegeben. Vom 3. bis einschließlich 6. Februar kann auf allen Plattformen ein kleiner Teil des Taktik-Shooters schon vor dem finalen Release zur Probe gespielt werden. Preloading ist ab dem 1. Februar möglich. Schauplatz der Vorabversion ist die bergige Provinz Itacua im Herzen Boliviens. Zur Auswahl stehen sowohl Singleplayer- als auch Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Außerdem gibt es einen neuen Trailer zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, der nochmals die riesige Open-World vorstellt, die aber in dieser Form erst im fertigen Spiel bereist werden darf. Von der Erzählerin erfahren wir zudem mehr über die Unterjochung und Zerstörung des einst wunderschönen Landes in Südamerika durch das skrupellose Santa-Blanca-Kartell. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März für PC, PS4 und Xbox One. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer umfangreichen Themenseite zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.