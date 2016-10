Ghost Recon Wildlands: Nächtliches Stealth-Gameplay im neuen Video

Von Ubisoft gibt's heute ein neues Video zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Lead Game Designer Dominic Butler erklärt das Stealth-Gameplay anhand einer etwa zwölf Minuten langen Kampagnen-Mission. In der Vergangenheit, unter anderem auf der E3 2016 im Juni, gab es aus Ghost Recon Wildlands vor allem Shooter-Gameplay unter der gleißenden Sonne von Kolumbien zu sehen. Der Clip beweist, dass es optional auch nachts zur Sache geht. Dann können die nicht umsonst so genannten "Ghosts" zeigen, was sie wirklich draufhaben.

Ghost Recon Wildlands erscheint Anfang März des kommenden Jahres für PC und Konsolen. Ein Beta-Test ist bislang nicht angekündigt. Die Vorbestellung ist schon seit dem Sommer möglich. Wer davon Gebrauch macht,, erhält den DLC "The Peruvian Connection" gratis als Preorder-Bonus. Ghost Recon Wildlands ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: Es gibt die Standard Edition, eine Deluxe Edition mit einigen Ingame-Items und die Gold Edition, die zusätzlich noch den Season-Pass enthält. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Ghost Recon Wildlands.