Am 7. März, also am morgigen Dienstag, erscheint Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Via Uplay (PC) sowie auf Konsolen (PS4, Xbox One) wird der Taktik-Shooter pünktlich um 00:00 Uhr freigeschaltet und kann dann gespielt werden. Die Steam-Version (PC) geht erst um 06:00 Uhr live. Vor Spielbeginn muss Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands zunächst natürlich heruntergeladen und installiert werden. Die Preload-Option besteht bereits. Je nach Plattform müssen zwischen 40 und 42 Gigabyte auf die Festplatte geschaufelt werden. Käufer der Retail-Version betrifft dies nicht. Jene müssen lediglich einen, in den digitalen Fassungen offenbar schon integrierten, Day-1-Patch unbekannter Größe herunterladen.

Wer die wenigen noch verbleibenden Stunden bis zum Release von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands nutzt, um eine Vorbestellung abzugeben, erhält den DLC "The Peruvian Connection" mit einer exklusiven Zusatzmission als Preorder-Bonus. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ist in mehreren Varianten erhältlich: als Standard , Deluxe (mit zusätzlichen Waffen, Fahrzeugen, Skins, Emblemen und EP-Booster), Gold Edition (entspricht der Deluxe Edition plus Season-Pass) und der Collector's Edition mit einem Headset und einer Schädel-Skulptur. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Quelle: Ubisoft