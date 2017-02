Ghost Recon Wildlands Beta-Probleme: Login-Server überlastet, PC-Performance schwankt

Ghost Recon Wildlands lässt sich bis zum 6. Februar in einer Closed-Beta auf PC, PS4 und Xbox One ausprobieren. Dabei scheinen manche PC-Spieler alles anderes als glücklich mit der Performance zu sein, wie sich auf Reddit.com erstellten Threads entnehmen lässt. "Auf meinem Rechner mit i7-3770k-Prozessor sowie GTX-1080-Grafikkarte erziele ich bei einer Auflösung von 1440p keine stabilen 60 Fps", schreibt etwa ein Reddit-Anwender. Ein anderer Spieler berichtet, dass sein System mit einer GTX 1070, i7 6700k Quad Core und 16 Gigabyte RAM kaum mehr als 30 bis 40 Bilder pro Sekunde in der Wildlands-Beta erreicht. "Dabei spielt es keine Rolle, ob ich niedrigere Grafikeinstellungen auswähle oder die Auflösung heruntersetze", ergänzt er.

Spieler melden Performance-Probleme in der PC-Version

Weitere Spieler fügen hinzu, dass die Bildrate in der Closed-Beta von Ghost Recon Wildlands für PC selten stabil laufe. "Mit meinem System erreiche ich kaum mehr als 30 Bilder pro Sekunde, das Spiel ist schlecht optimiert", berichtet ein Anwender, der die Testversion auf einem System mit GTX 970, 16 Gigabyte RAM und i5 4650k spielt.

Ein anderer Spieler fügt allerdings hinzu, dass er mit einem vergleichbaren Setup und auf einem hohen Detailgrad stabile 60 Fps erreicht. PC-Spieler sollten daher zunächst sicherstellen, dass sie die jeweils aktuellen Grafikkarten-Treiber von Nvidia beziehungsweise AMD installiert haben. Zudem ist davon auszugehen, dass mögliche Performance-Probleme bis zum Release behoben werden. Denn die aktuelle Closed-Beta dient den Entwicklern vorrangig dazu, Eindrücke und Berichte der Spieler zu erhalten.

Wildlands im Test bei PC Games: PC-Beta läuft reibungslos

Nach einem kurzen Test können wir die gemeldeten PC-Probleme in der Wildlands-Beta für PC nicht bestätigen. Redakteur Lukas Schmid berichtet: "In der beschränkten Zeit, die wir bisher mit der Closed Beta zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands verbringen durften, blieben wir von technischen Problemen zum Glück weitgehend verschont. Wir spielen auf dem PC und Server-Abbrüche stellten bis dato kein Problem dar. Zudem wurden wir schnell verbunden und blieben auch von Grafikbugs oder anderen Unzulänglichkeiten bewahrt. Lediglich die doch etwas ruckelige Darstellung sorgte für etwas Ärger; davon, in den einstelligen Bereich abzusinken, wie man es derzeit in den Foren von erbosten Spielern hört, waren unsere Erlebnisse aber nichtsdestoweniger weit entfernt. Dazu sei gesagt, dass wir die PC-Fassung auf einem gut ausgestatteten Rechner (16 GB RAM, i7 4790 und GTX 980) spielten."

Fehlermeldungen bei Wildlands: Grafikkarte unterstützt kein DirectX 11

In den Reddit-Threads mehren sich Berichte, wonach manche Spieler mit Fehlermeldungen wie "Your graphic card does not support DirectX 11 features" (deutsch: Deine Grafikkarte unterstützt kein DirectX 11) konfrontiert werden. Dabei scheinen auch Spieler betroffen zu sein, die eine Grafikkarte in ihrem PC verbaut haben, die DX11 unterstützen müsste - etwa eine GTX 970, GTX 1070 oder GTX 1080. Im für Beta-Teilnehmer eingerichteten Forum heißt es, dass die Entwickler sich des Problems angenommen haben. Konkrete Ursachen oder Fehlerbehebungen sind bislang nicht bekannt. Vermutet wird, dass das Problem mit einem kommenden Update für die Closed-Beta aus der Welt geschafft wird.

Systemanforderungen für die Wildlands-Beta

Welche Systemanforderungen die Closed-Beta von Ghost Recon Wildlands stellt, erfahrt ihr in der nachfolgenden Tabelle. Sollte Wildlands auf eurem System ruckeln, könnt ihr den Taktik-Shooter in den Grafikeinstellungen entsprechend für euer System optimieren. Setzt gegebenenfalls Details wie Schattendarstellung und Anti-Aliasing herunter.



Mindestanforderung Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit) Prozessor Intel Core i5-2400S @ 2,5 GHz oder AMD FX-4320 @ 4 GHz Intel Core i7-3770 @ 3,5 GHz oder AMD FX-8350 @ 4 GHz RAM 6 GB 8 GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2 GB VRAM mit Shader Model 5.0) NVIDIA GeForce GTX970/GTX1060 oder AMD R9 390/RX480 (4 GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser) DirectX DirectX-Endbenutzer-Laufzeitbibliotheken (Juni 2010) DirectX-Endbenutzer-Laufzeitbibliotheken (Juni 2010) Sound DirectX-kompatibel mit aktuellen Treibern DirectX-kompatibel mit aktuellen Treibern Festplatte 50 GB freier Speicherplatz 50 GB freier Speicherplatz Peripherie Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optional Controller Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optional Controller

Wildlands-Beta auf PS4: Login-Probleme

PS4-Spieler berichten unterdessen von Login-problemen bei der Closed-Beta von Ghost Recon Wildlands. "Ich warte jetzt schon anderthalb Stunden und bin noch immer nicht auf die Server gekommen", schreibt ein Spieler. Nach einem Test mit der PS4-Beta von Wildlands können wir die Berichte bestätigen. Auch wir hatten von Beginn an Schwierigkeiten, auf die Beta-Server zu gelangen. Gründe für die langen Wartezeiten sind nicht bekannt. Womöglich dürften sich die Probleme auf eine hohe Spieleranzahl zurückführen lassen.

Wie läuft die Closed-Beta von Ghost Recon Wildlands bei euch? Hinterlasst uns einen Kommentar!